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Ланс с първо ново попълнение

  • 26 юни 2026 | 18:12
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Ланс с първо ново попълнение

Френският халф на Херта (Берлин) Микаел Кюизанс ще премине в Ланс, твърди Sky Deutschland. 26-годишният футболист ще подпише договор с френския вицешампион до 2029 година, като Ланс ще плати за правата му 5 милиона евро. Той ще стане и първото ново попълнение за френския тим, който ще играе през новия сезон в групите на Шампионската лига.

Кюизанс е от академията на Нанси. Като млад халфът със силен ляв крак е играл за Борусия (Мьонхенгладбах) и Байерн (Мюнхен) в Германия, бил е под наем в Марсилия, както и има престои в италианските Венеция и Сампдория. Кюизанс е играл за всички националния отбори на Франция до 20 години. 

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Снимки: Imago

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