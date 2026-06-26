Ланс с първо ново попълнение

Френският халф на Херта (Берлин) Микаел Кюизанс ще премине в Ланс, твърди Sky Deutschland. 26-годишният футболист ще подпише договор с френския вицешампион до 2029 година, като Ланс ще плати за правата му 5 милиона евро. Той ще стане и първото ново попълнение за френския тим, който ще играе през новия сезон в групите на Шампионската лига.

Кюизанс е от академията на Нанси. Като млад халфът със силен ляв крак е играл за Борусия (Мьонхенгладбах) и Байерн (Мюнхен) в Германия, бил е под наем в Марсилия, както и има престои в италианските Венеция и Сампдория. Кюизанс е играл за всички националния отбори на Франция до 20 години.

🚨💥 EXCLUSIVE | Michael Cuisance to RC Lens - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached with Hertha BSC. Transfer fee worth around €5m all-in. Contract until at least 2029.



Champions League football awaits Cuisance, who becomes a major signing for new head coach Dino Toppmöller.… pic.twitter.com/AeavSiVFB1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2026

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Снимки: Imago