Овечкин няма да се завърне във Вашингтон

Руският нападател Александър Овечкин няма да се завърне във Вашингтон Кепитълс, според анализатора на TSN Джеф О'Нийл.

„Размените, които Кепитълс направиха, показват, че той няма да се завърне. Те доведоха двама десничари нападатели. Почти сигурен съм, че на ръководството вече е било казано, че няма да се завърне“, каза О'Нийл.

Преди това Вашингтон придоби нападателите Джордан Киру от Сейнт Луис и Алекс Тък от „Бъфало“ чрез размени.

Договорът на 40-годишния Овечкин с Вашингтон изтича на 30 юни 2026 г., след което той ще стане неограничен свободен агент. 41-годишният играч изигра 82 мача в редовния сезон на НХЛ 2025-26 и записа 64 точки (32 гола, 32 асистенции).

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