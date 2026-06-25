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Ски алпинизмът в програмата и на Олимпийските игри през 2030 година

  • 25 юни 2026 | 14:41
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Ски алпинизмът в програмата и на Олимпийските игри през 2030 година

Членовете на Международния олимпийски комитет (МОК) се събраха в четвъртък и утвърдиха в програмата на Олимпийските игри за 2030 година ски алпинизма - спорт, който направи дебюта си в Милано-Кортина по-рано тази година, предаде АФП.

Така членовете потвърдиха решението, взето на 10 юни от изпълнителната комисия. Както бе съобщено по-рано през юни, пълната спортна програма на Игрите във френските Алпи - дисциплини, състезания, квоти за спортистите, ще бъде решена по-късно през лятото, на дата, която все още не е уточнена от МОК. Северната комбинация е застрашена да отпадне като дисциплина, а се очаква включването в програмата на фрийрайд.

Преди няколко седмици организаторите на Олимпийските игри през 2030 предложиха ски алпинизма като единствен "допълнителен спорт", като ще има състезания по спринт индивидуално и смесена щафета, които се проведоха и в Милано-Кортина през 2026. Според тях ски алпинизмът "е наследник на дълга алпийска традиция и се радва днес на забележителен прогрес, дължащ се на привличането към спортовете за издръжливост и по-автентично ползване на планината".

"Ски алпинизмът има корените си в историята на ските, като е в линията на идентичността на нашите Игри и се обръща към бъдещето", каза пред МОК директорът на Организационния комитет за Игрите през 2030 Едгар Гроспирон.

Тези състезания трябва да се проведат в Бриансоне, който е едно от четирите места, на които ще се състоят Игрите, редом до Савоа, От-Савоа, както и Лион и региона около града.

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