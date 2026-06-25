Голмайсторът на Бъфало Алекс Тък премина във Вашингтон

Голмайсторът на Бъфало Сейбърс Алекс Тък премина в тима на Вашингтон Кепиталс, съобщиха и двата клуба от Националната хокейна лига.

30-годишният американец, който има по 33 гола през три от последните четири сезона, се съгласи да подпише нов 8-годишен договор на обща стойност 84 милиона долара с Бъфало, след което веднага бе изпратен във Вашингтон.

Като част от сделката при Сейбърс отиват нападателят Давид Кемпф и избор в третия кръг на драфта през 2027 година.

В кариерата си Тък има 200 гола и 248 асистенции в 615 мача за отборите на Минесота Уайлд, Вегас Голдън Найтс и Бъфало.

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