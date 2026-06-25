Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Голмайсторът на Бъфало Алекс Тък премина във Вашингтон

Голмайсторът на Бъфало Алекс Тък премина във Вашингтон

  • 25 юни 2026 | 11:01
  • 211
  • 0
Голмайсторът на Бъфало Алекс Тък премина във Вашингтон

Голмайсторът на Бъфало Сейбърс Алекс Тък премина в тима на Вашингтон Кепиталс, съобщиха и двата клуба от Националната хокейна лига.

30-годишният американец, който има по 33 гола през три от последните четири сезона, се съгласи да подпише нов 8-годишен договор на обща стойност 84 милиона долара с Бъфало, след което веднага бе изпратен във Вашингтон.

Като част от сделката при Сейбърс отиват нападателят Давид Кемпф и избор в третия кръг на драфта през 2027 година.

В кариерата си Тък има 200 гола и 248 асистенции в 615 мача за отборите на Минесота Уайлд, Вегас Голдън Найтс и Бъфало.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Чикаго даде два избора в драфта, за да вземе защитник на Бъфало

Чикаго даде два избора в драфта, за да вземе защитник на Бъфало

  • 24 юни 2026 | 15:45
  • 1155
  • 0
БФСки прие нов бюджет от 3 милиона евро

БФСки прие нов бюджет от 3 милиона евро

  • 24 юни 2026 | 15:33
  • 654
  • 0
Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис

Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис

  • 24 юни 2026 | 12:28
  • 584
  • 1
НХЛ може да се разшири с още един отбор от Тексас

НХЛ може да се разшири с още един отбор от Тексас

  • 24 юни 2026 | 12:23
  • 659
  • 0
Лора Христова е на плакатите на МОК за започващата днес сесия в Лозана

Лора Христова е на плакатите на МОК за започващата днес сесия в Лозана

  • 24 юни 2026 | 11:48
  • 2806
  • 2
Арестуваха ски легендата Боде Милър за притежание на наркотици

Арестуваха ски легендата Боде Милър за притежание на наркотици

  • 24 юни 2026 | 11:13
  • 7787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 61414
  • 63
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 27918
  • 7
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 28752
  • 12
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 312
  • 0
Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

  • 24 юни 2026 | 23:56
  • 31336
  • 19
Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

  • 25 юни 2026 | 05:58
  • 26651
  • 9