Чикаго даде два избора в драфта, за да вземе защитник на Бъфало

Отборът на Чикаго Блекхоукс даде избор в първия и във втория кръг на драфта в Националната хокейна лига, за да привлече защитника на Бъфало Сейбърс Боуен Байръм.

Особено ценен за "сабите" може да се окаже първият от двата избора на Чикаго, който ще бъде под номер 4. Другият пик е под номер 45. Така Бъфало вече ще има два избора в първия кръг, като другият е номер 20.

Като част сделката Чикаго и Бъфало разменят и по още един играч. "Черните ястреби" получават нападателя Джордан Грийнуей, докато в обратната посока потегля Луи Кревие.

През последния сезон 25-годишният Байръм вкара рекордните в кариерата си 11 гола и направи 31 асистенции. Освен това той блокира и 93 изстрела, като взе участие във всички 82 мача през редовния сезон. В плейофите той добави четири гола и три асистенции в 13 срещи.

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