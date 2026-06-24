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БФСки прие нов бюджет от 3 милиона евро

  • 24 юни 2026 | 15:33
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Българската федерация по ски (БФСки) проведе днес в София редовното си отчетно Общо събрание. Участие в него взеха клубовете членове на федерацията, председателят на БФСки Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев, а водещ бе генералният секретар Пепа Мицева, съобщиха от централата.

В началото на събранието Минев поздрави участниците и припомни най-важните моменти от най-успешния сезон в историята на федерацията. В него Тервел Замфиров спечели бронзовия медал в алпийския сноуборд от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026, а Владимир Зографски постигна първия български подиум в състезание от Световната купа по ски скок. Тервел и Радослав Янков се записаха като първите български сноубордисти, стъпили на подиума в един старт за Световната купа в Банско. Силното представяне на Малена Замфирова в Световната купа в алпийския сноуборд при жените също бе сред акцентите в изказването на председателя на федерацията.  Най-висшият форум на БФСки одобри единодушно финансовия отчет за изминалата година и прие новия бюджет в размер на 3 милиона евро, като присъстващите на събранието бяха запознати и с плана за разходването на тези средства за отделните направления във федерацията.

В точка „разни“ всички участници се обединиха около идеята на Цеко Минев до края на юли всички направления да направят срещи с клубовете и да излязат с предложение до Управителния съвет на федерацията за състоянието на материалната база и условията за тренировки, след което БФски ще запознае Министерството на младежта и спорта с най-наболелите проблеми пред клубовете и централата, за да се търси спешното им решение на най-високо държавно ниво.

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