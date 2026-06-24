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  3. Южна Африка се готви за победа над Южна Корея

Южна Африка се готви за победа над Южна Корея

  • 24 юни 2026 | 14:03
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Тимът на Южна Африка проведе тренировка в Гуадалупе с мисъл само за победа срещу Южна Корея на стадион „Естадио Монтерей“. Само победа ще запази шансове на африканския тим да се класира за елиминационната фаза на Световното първенство.

„Бафана Бафана“ загуби с 0:2 от Мексико – в първия си мач от Група А, а след това Мокоена донесе равенство 1:1 срещу Чехия в Атланта. Ново равенство няма да бъде достатъчно за отбора на Уго Бруус. Четири точки обаче биха дали на Южна Африка добри шансове да излезе от групата и да достигне фазата на директните елиминации на Световно първенство за първи път в историята си.

Южноафриканците ще трябва да се справят без Мокоена, който е наказан за мача срещу Южна Корея. За сметка на това Спепело Ситоле отново е на разположение, след като изтърпя наказанието си за червения картон срещу Мексико. Южна Корея започна участието си в Група А с победа с 2:1 над Чехия, но след това допусна минимална загуба с 0:1 от Мексико.

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