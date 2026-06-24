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Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис

  • 24 юни 2026 | 12:28
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Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис

Дясното крило Джордън Кайру премина в състава на Вашингтон от Националната хокейна лига с трансфер от Сейнт Луис.

Като част от сделката столичани пращат в обратната посока двама нападатели - лявото крило Конър МакМайкъл и центъра Милтон Гастрин и правото на избор под номер 16 в първия кръг на следващия драфт на новобранците.

28-годишният канадец Кайру има оставащ договор за още пет сезона със средногодишно възнаграждение от 8.125 милиона долара. През последната кампания той записа 18 гола и 28 асистенции в 72 срещи, а в кариерата си досега в лигата е записал 168 попадения и 210 асистенции в 488 мача, както и 11 гола и 2 асистенции в 28 двубоя от плейофите за купа "Стенли".

Неговият 25-годишен сънародник МакМайкъл беше избран под номер 25 в първия кръг на драфта от Вашингтон през 2019 година, като в 315 срещи в НХЛ досега той е регистрирал 67 гола и 87 асистенции, както и още 5 гола и 3 асистенции в 18 срещи от елиминациите. Лявото крило може да стане свободен агент на 1 юли, ако не подпише нов контракт със Сейнт Луис.

19-годишният шведски нападател Гастрин дебютира в НХЛ през последния сезон, като записа 10 гола и 14 асистенции в 39 мача.

След сделката Сейнт Луис, който остана на 4 точки от място в плейофите в завършилата кампания в Западната конференция с 37 победи в 82 мача, вече ще има право на четири избора в първия кръг на драфта (б.а. под номера 11, 15, 16 и 29), който започва в петък в Бъфало,.

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