Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лора Христова е на плакатите на МОК за започващата днес сесия в Лозана

Лора Христова е на плакатите на МОК за започващата днес сесия в Лозана

  • 24 юни 2026 | 11:48
  • 464
  • 1
Лора Христова е на плакатите на МОК за започващата днес сесия в Лозана

Лора Христова е на плакатите за 146-ата сесия на Международния олимпийски комитет (МОК), която започва днес в Лозана. Ликът на българската биатлонистка, спечелила бронзов медал в Милано-Кортина и превърнала се е в една от сензациите на XXV Зимни игри, може да бъде видян в Олимпийската къща в Лозана.

Сесията на МОК ще обсъди редица важни теми, сред които програмата за Зимните игри във Френските Алпи през 2030 г, реформи, свързани с програмата на новия президент Кърсти Ковънтри „Fit for the Future“, структурни промени в Олимпийската харта.

На снимката: Весела Лечева показва на Лора Христова плакатът с нейния лик в Лозана

Вчера Лора отбеляза в Троян 23 юни заедно със 700 деца. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева също беше в Троян. В Олимпийския ден участваха над 700 деца и младежи, организирани от местни спортни клубове и организации, които представиха голям спектър от активности – волейбол, футбол, джудо и самбо, биатлон, ориентиране, спортна стрелба, граплинг, бразилско джиу-джицу, йога, спининг, стрелба с лък, дартс и други.

Официалната церемония се състоя в лесопарк „Турлата“. В приветствието си председателят на БОК подчерта значението на 23 юни за Международния олимпийски комитет и връзката му с ценностите на олимпизма – стремеж към съвършенство, честна игра, приятелство и разбирателство. Тя отбеляза и успехите на Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев, които са гордост не само за Троян, но и за цяла България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Арестуваха ски легендата Боде Милър за притежание на наркотици

Арестуваха ски легендата Боде Милър за притежание на наркотици

  • 24 юни 2026 | 11:13
  • 2264
  • 0
Ню Джърси Девилс продаде Симон Немец на Калгари

Ню Джърси Девилс продаде Симон Немец на Калгари

  • 24 юни 2026 | 09:02
  • 792
  • 0
Майк Бабкок е новият старши треньор на Едмънтън Ойлърс

Майк Бабкок е новият старши треньор на Едмънтън Ойлърс

  • 23 юни 2026 | 18:50
  • 905
  • 0
МОК премести четири дисциплини от Олимпиадата през 2030 в Лион

МОК премести четири дисциплини от Олимпиадата през 2030 в Лион

  • 23 юни 2026 | 12:07
  • 1370
  • 0
Кийт Ткачък влиза в "Хокейната зала на славата"

Кийт Ткачък влиза в "Хокейната зала на славата"

  • 23 юни 2026 | 10:17
  • 1966
  • 0
Братята Ткачък вече са съотборници

Братята Ткачък вече са съотборници

  • 22 юни 2026 | 12:20
  • 1365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 5824
  • 15
ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

ЦСКА срещу украинци във втората "австрийска" контрола

  • 24 юни 2026 | 12:11
  • 2448
  • 0
Левски обяви четвърто попълнение

Левски обяви четвърто попълнение

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 21237
  • 43
България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

  • 24 юни 2026 | 07:10
  • 19139
  • 14
Ботев (Пд) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пд) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
  • 8470
  • 6
Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

Роналдо: Меси? Не ми пука за останалите, Мбапе също се разписа

  • 24 юни 2026 | 12:11
  • 2404
  • 0