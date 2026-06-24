Лора Христова е на плакатите на МОК за започващата днес сесия в Лозана

Лора Христова е на плакатите за 146-ата сесия на Международния олимпийски комитет (МОК), която започва днес в Лозана. Ликът на българската биатлонистка, спечелила бронзов медал в Милано-Кортина и превърнала се е в една от сензациите на XXV Зимни игри, може да бъде видян в Олимпийската къща в Лозана.

Сесията на МОК ще обсъди редица важни теми, сред които програмата за Зимните игри във Френските Алпи през 2030 г, реформи, свързани с програмата на новия президент Кърсти Ковънтри „Fit for the Future“, структурни промени в Олимпийската харта.

На снимката: Весела Лечева показва на Лора Христова плакатът с нейния лик в Лозана

Вчера Лора отбеляза в Троян 23 юни заедно със 700 деца. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева също беше в Троян. В Олимпийския ден участваха над 700 деца и младежи, организирани от местни спортни клубове и организации, които представиха голям спектър от активности – волейбол, футбол, джудо и самбо, биатлон, ориентиране, спортна стрелба, граплинг, бразилско джиу-джицу, йога, спининг, стрелба с лък, дартс и други.

Официалната церемония се състоя в лесопарк „Турлата“. В приветствието си председателят на БОК подчерта значението на 23 юни за Международния олимпийски комитет и връзката му с ценностите на олимпизма – стремеж към съвършенство, честна игра, приятелство и разбирателство. Тя отбеляза и успехите на Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев, които са гордост не само за Троян, но и за цяла България.

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