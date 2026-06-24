Арестуваха ски легендата Боде Милър за притежание на наркотици

Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър (САЩ) е бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици.

Според съдебните протоколи, Милър е задържан на 6 юни в източен Айдахо и пледира невинен за притежание на контролирано вещество и за притежание на принадлежности за употреба на дрога.

В публикация в Инстаграм Милър обясни, че е бил спрян, след като е натиснал педала за газта, за да изпревари друго превозно средство на магистралата. В автомобила му е бил и негов приятел, който имал малко количество канабис и лула с канабис, за които Милър твърди, че не е знаел.

“Сътрудничихме напълно на полицая“, заяви той. „Надявам се, че обвиненията в провинение ще бъдат свалени, след като фактите бъдат прегледани.“

Очаква се Боде Милър да се яви пред съда на 29 юли, където ще трябва да отговори на повдигнатите обвинения. Съдебните документи не съдържат подробности за обстоятелствата около ареста на бившия олимпиец. Но в протокол за вероятна причина заместник-шерифът на окръг Фримонт Джейкъб Хърт е написал, че е намерил Милър с бяла аптечна торбичка, съдържаща 4,1 грама психеделични гъби, които съдържат психоактивните вещества псилоцибин и псилоцин и се класифицират като подкатегория на халюциногените.

Айдахо има едни от най-строгите закони за наркотиците в САЩ. Но Колорадо и Орегон вече са легализирали употребата на псилоцибин за терапевтични цели, а веществото става все по-популярно сред някои здравни служители, които вярват, че микродозирането му или използването му в терапевтична среда може да помогне за облекчаване на симптоми на тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство.

През април президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нареди на Агенцията по храните и лекарствата и други федерални агенции да ускорят изследванията и да облекчат ограниченията върху психеделиците, а в отговор агенцията заяви, че ще предложи максимално бърз преглед за оценка въздействието върху човешкото здраве на три психеделични лекарства, които се разработват за лечение на психични заболявания.

48-годишният Милър беше една от големите звезди в алпийските ски по време на състезателната си кариера, като спечели шест олимпийски медала, включително злато в суперкомбинацията на Игрите във Ванкувър 2010.

Последното му голямо състезание беше на световното първенство през 2015 година на родна земя в Бийвър Крийк, Колорадо, когато тежко падане го извади от супергигантския слалом. По-късно Милър претърпя операция за възстановяване на скъсано сухожилие на дясното бедро, причинено от срязване със ските.

Милър завърши кариерата си с 33 победи за Световната купа и два големи кристални глобуса и четири златни медала от световни първенства.

Неговият живот е белязан и от няколко тежки лични загуби, включително трагичната смърт на дъщеря му през 2018 г. при инцидент в плувен басейн, както и тази на брат му Челоун години по-рано.

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