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Ню Джърси Девилс продаде Симон Немец на Калгари

  • 24 юни 2026 | 09:02
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Ню Джърси Девилс продаде Симон Немец на Калгари

Отборът от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Ню Джърси Девилс продаде защитника Симон Немец на Калгари Флеймс, като вместо 22-годишния защитник получава избор от драфта на Лигата, съобщи АР.

В първата голяма сделка по състава на новия генерален мениджър Съни Мехта, Девилс получиха два бъдещи избора в първи кръг, но при определени условия, както и 35-ия избор в тазгодишния драфт, а също така младия талант Етиен Морин в замяна на Немец и крилото Максим Циплаков.

Решението за тази сделка съвпада със слуховете по социалните мрежи, че желанието на играещия с дясна ръка защитник иска да се махне от Ню Джърси. Макар и доста млад, той има вече 159 мача в Лигата, откакто влезе през драфта през 2022-а година.

Когато става дума за условията при избора на млади таланти в драфта, изборите от първия кръг са защитени в топ 10, като Калгари потенциално може да се раздели с по един от тях в някаква комбинация през 2027, 2028 и 2029 г.

Другият човек по сделката - 21-годишният Морин е защитник, който играе с лявата ръка и прекара миналия сезон в по-ниските дивизии – АХЛ, както и в Лигата на Квебек.

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