Майк Бабкок е новият старши треньор на Едмънтън Ойлърс

Майк Бабкок е новият старши треньор на Едмънтън Ойлърс, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

63-годишният специалист заменя Крис Кноблаух, който бе уволнен на 14 май след три сезона и две класирания за финала за купа "Стенли".

За Бабкок това е завръщане в НХЛ, където той работи за последно през сезон 2023/24 като старши треньор на Кълъмбъс Блу Джакетс. Той сам напусна отбора, след като стана ясно, че е изисквал от играчите си да споделят с него свои лични снимки.

Майк Бабкок е на 12-о място във вечната класация по победи сред треньорите в НХЛ. Той има 700 успеха в 1301 мача начело на Анахайм Майти Дъкс, Детройт Ред Уингс и Торонто Мейпъл Лийфс. Най-големи успехи той постигна с "Червените криле", с които спечели купа "Стенли" през сезон 2007/08 и игра финал година по-късно. Забележителни успехи специалистът постигна и с националния отбор на Канада, извеждайки го до олимпийските титли през 2010 и 2014 година, както и до Световната купа през 2016 година.

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Снимки: Gettyimages