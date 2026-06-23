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МОК премести четири дисциплини от Олимпиадата през 2030 в Лион

  • 23 юни 2026 | 12:07
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МОК премести четири дисциплини от Олимпиадата през 2030 в Лион

Френският град Лион получи по-малко от четири години за подготовка и организация на турнирите по кърлинг, фигурно пързаляне, хокей и шорттрек от Олимпийските игри през 2030, пише агенция ДПА. Ница ще приеме част от състезанията на ледени пързалки, но новият кмет не позволи местният футболен стадион да бъде преобразуван във временна площадка.

Промените в програмата и включването на Лион бяха приети от Международния олимпийски комитет (МОК) по време на заседание на Изпълнителния комитет в понеделник.

"Дисциплините на ледени площадки, включително кърлинг, фигурно пързаляне, хокей и шорттрек, ще бъдат преместени в нов клъстер в Лион. Това ще ни позволи да проведем по-компактни Игри и да олекотим бюджета, като в същото време ще запазим високо качество на събитията и преживяването за спортистите. Детайлният план за съоръженията в Лион ще бъде обявен на по-късен етап", съобщават от Лион.

Въпреки че организацията на Олимпиадата бе дадена на Франция, не всички дисциплини ще бъдат провеждани на територията на страната. Турнирът по бързо пързаляне с кънки ще бъде в Нидерландия, в която този спорт е изключително популярен. И в тази страна обаче все още не са сигурни за точната локация.

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