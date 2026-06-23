Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Обвиниха Северна Корея в нелегално излъчване на Мондиала

Обвиниха Северна Корея в нелегално излъчване на Мондиала

  • 23 юни 2026 | 12:25
  • 813
  • 1
Обвиниха Северна Корея в нелегално излъчване на Мондиала

Северна Корея е изправена пред нови обвинения, че нейната държавна Централна корейска телевизия (KCTV) е излъчвала мачове от Световното първенство без осигурени телевизионни права.

Профилът на медийната къща Alerta Mundial съобщи, че на кадрите от излъчването се виждат имена на държави, изписани на севернокорейски диалект, включително Кот д'Ивоар, Швеция и Тунис, предава "The Korea Times". Видеото съдържаше и подписана графика, потвърждаваща, че става въпрос за мач от груповата фаза на Мондиала.

Споменатият профил посочва, че KCTV очевидно използва чуждестранни сателитни емисии от съседни страни като Китай, тъй като Пхенян няма официално разрешение от ръководната футболна организация ФИФА.

Подобни излъчвания биха могли да повдигнат въпроса за нарушаване на авторски права, ако KCTV е излъчвала двубои без разрешението на притежателите на телевизионни права. Северна Корея вече има история на подобни противоречия – тя е била изправена пред обвинения за неразрешено излъчване по време на Световното първенство в Катар през 2022 г., както и на мачове от Шампионската лига.

През юли 2023 г. ФИФА издаде официални предупреждения, след като беше потвърдено неразрешено излъчване на Световното първенство по футбол за жени.

Настоящите обвинения идват след провала на предишни споразумения за споделяне на телевизионни права. Исторически погледнато, южнокорейски мрежи като KBS осигуряваха договори за права за излъчване за целия Корейски полуостров, а след това, по хуманитарни причини, отстъпваха правата за Северна Корея на ФИФА. Това позволяваше на Пхенян да пуска монтирани мачове със забавено излъчване. Правителството на Южна Корея съобщи, че за турнира през 2026 г. не е сключен никакъв единен договор.

Alerta Mundial също така посочи острия контраст в тази строго контролирана държавна телевизия, отбелязвайки, че KCTV е излъчвала немонтирани американски реклами за Coca-Cola и McDonald's.

Длъжностни лица от ФИФА, както и властите в Северна Корея, не са коментирали публично тези обвинения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

В Бразилия се готвят за тежко изпитание срещу Шотландия

  • 23 юни 2026 | 11:36
  • 376
  • 0
Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

Едни пиха вода, а други ядоха - какво правиха французите в принудителната пауза

  • 23 юни 2026 | 11:27
  • 815
  • 0
Конфликт в състава на Мексико

Конфликт в състава на Мексико

  • 23 юни 2026 | 11:21
  • 2510
  • 2
Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

  • 23 юни 2026 | 11:16
  • 1018
  • 0
Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

Играхме добре и заслужавахме да спечелим, убеден е селекционерът на Алжир

  • 23 юни 2026 | 11:13
  • 426
  • 0
Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

Една от емблемите на Гана се завръща срещу Англия

  • 23 юни 2026 | 11:11
  • 898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Марк Полманс

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Марк Полманс

  • 23 юни 2026 | 12:50
  • 1452
  • 2
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 6934
  • 18
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 5551
  • 16
Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

Безпрецедентно дълго прекъсване не спря Франция, Мбапе настигна Клозе и подгони Меси

  • 23 юни 2026 | 03:48
  • 90143
  • 130
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 41514
  • 23
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 3722
  • 4