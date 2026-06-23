Обвиниха Северна Корея в нелегално излъчване на Мондиала

Северна Корея е изправена пред нови обвинения, че нейната държавна Централна корейска телевизия (KCTV) е излъчвала мачове от Световното първенство без осигурени телевизионни права.

Профилът на медийната къща Alerta Mundial съобщи, че на кадрите от излъчването се виждат имена на държави, изписани на севернокорейски диалект, включително Кот д'Ивоар, Швеция и Тунис, предава "The Korea Times". Видеото съдържаше и подписана графика, потвърждаваща, че става въпрос за мач от груповата фаза на Мондиала.

Споменатият профил посочва, че KCTV очевидно използва чуждестранни сателитни емисии от съседни страни като Китай, тъй като Пхенян няма официално разрешение от ръководната футболна организация ФИФА.

Подобни излъчвания биха могли да повдигнат въпроса за нарушаване на авторски права, ако KCTV е излъчвала двубои без разрешението на притежателите на телевизионни права. Северна Корея вече има история на подобни противоречия – тя е била изправена пред обвинения за неразрешено излъчване по време на Световното първенство в Катар през 2022 г., както и на мачове от Шампионската лига.

През юли 2023 г. ФИФА издаде официални предупреждения, след като беше потвърдено неразрешено излъчване на Световното първенство по футбол за жени.

Настоящите обвинения идват след провала на предишни споразумения за споделяне на телевизионни права. Исторически погледнато, южнокорейски мрежи като KBS осигуряваха договори за права за излъчване за целия Корейски полуостров, а след това, по хуманитарни причини, отстъпваха правата за Северна Корея на ФИФА. Това позволяваше на Пхенян да пуска монтирани мачове със забавено излъчване. Правителството на Южна Корея съобщи, че за турнира през 2026 г. не е сключен никакъв единен договор.

Alerta Mundial също така посочи острия контраст в тази строго контролирана държавна телевизия, отбелязвайки, че KCTV е излъчвала немонтирани американски реклами за Coca-Cola и McDonald's.

Длъжностни лица от ФИФА, както и властите в Северна Корея, не са коментирали публично тези обвинения.

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