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Кийт Ткачък влиза в "Хокейната зала на славата"

  • 23 юни 2026 | 10:17
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Кийт Ткачък влиза в "Хокейната зала на славата"

Легендата на американския хокей Кийт Ткачък ще бъде приет за член на "Залата на славата", съобщи Националната хокейна лига.

54-годишният Ткачък, който бе известен с изключително силовия си стил на игра, трябваше да чака повече от десетилетие, за да бъде приет сред най-големите имена в ледения спорт, но решението е нов повод за радост в неговото семейство, след като в понеделник синовете му Брейди и Матю се събраха в отбора на Флорида Пантърс.

Заедно с Кийт Ткачък в клас 2026 влизат още имена като Патрис Бержерон, Кери Прайс и Пека Рине.

Американската хокеистка Синди Кърли и изпълнителният директор Брайън Бърк също ще станат част от "Залата на славата" през ноември.

В кариерата си Кийт Ткачък записа 1121 точки в 1290 мача, като игра за Уинипег, Финикс, Сейнт Луис и Атланта.

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