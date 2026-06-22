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Братята Ткачък вече са съотборници

  • 22 юни 2026 | 12:20
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Братята Ткачък вече са съотборници

Отава Сенатърс изпрати капитана си Брейди Ткачък във Флорида Пантърс в замяна на деветия и 25-ия избор от тазгодишния драфт на новобранците в Националната хокейна лига (НХЛ), както и два бъдещи избора от драфтовете през 2027 и 2029 година.

Така 26-годишният нападател се присъединява към по-големия си брат и съотборник в националния отбор на САЩ Матю, който играе за Пантърс от 2022 година.

"Брейди е динамичен играч и един от най-физически силните и неуморимите нападатели в лигата. Той е доказан лидери  е точно типът играч, който искаме в съблекалнята - той се опитва да прави всички около себе си по-добри на и извън леда. Вълнуваме се да приветстваме Брейди в южна Флорида да се присъедини към групата ни в търсенето на шампионатен хокей", заяви генералният мениджър Бил Зито, цитиран от АП.

Брейди Ткачък прекара цялата си осемгодишна кариера в НХЛ до момента в Отава, след като беше избран под номер 4 в драфта през 2018-а. През последните пет сезона американецът носеше капитанската лента за отбора от канадската столица.

В осемте си кампании като част от клуба той записа повече голове (213), точки (463), попадения при числено предимство (620), изстрели (2202) и победни голове (28), отколкото който и да е друг играч в състава.

Флорида Пантърс завърши миналия сезон в НХЛ на седмо място в Атлантическата дивизия и не успя да се класира за плейофите след четири поредни участия и две спечелени титли през 2024 и 2025 година.

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