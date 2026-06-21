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Джак Дрейпър вярва, че е намерил идеалния наставник в лицето на Анди Мъри

  • 21 юни 2026 | 12:51
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Джак Дрейпър вярва, че е намерил идеалния наставник в лицето на Анди Мъри

Британският тенисист Джак Дрейпър вярва, че е намерил идеалния наставник, който да му помогне при завръщането му от контузия, в лицето на Анди Мъри.

Според Дрейпър собствената кариера на бившия номер едно в света, белязана от множество контузии, го прави изключително подходящ да му помогне в този период. 24-годишният британец, който достигна до рекордно четвърто място в световната ранглиста през миналата година, не е играл от април и ще направи завръщането си на корта в Истборн в понеделник.

През миналия месец Анди Мъри се присъедини към екипа му, а Дрейпър заяви, че двукратният шампион от "Уимбълдън" му е оказал невероятна подкрепа в хода на възстановяването.

"Анди очевидно премина през толкова много в кариерата си - много контузии и трудности, но винаги се справяше с тях. Той беше много добър в това да се върне и да покаже от какво е направен. Да го имам в моя треньорски екип е страхотно и от тази гледна точка. Хубаво е, че вярва в мен и ми помага да се развивам", каза Джак Дрейпър в интервю пред Британската тенис асоциация, цитиран от агенция Ройтерс.

Британецът, полуфиналист в надпреварата в Източен Съсекс през 2022 година, има за съперник петия поставен Брандън Накашима (САЩ) в първия кръг. Турнирът ще послужи като подготовка за "Уимбълдън", който започва след седмица.

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