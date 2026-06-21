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Зверев с интересно разкритие след загубата от Тейлър Фриц в Хале

  • 21 юни 2026 | 17:25
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Зверев с интересно разкритие след загубата от Тейлър Фриц в Хале

Шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев заяви, че неизправен глюкозен сензор го е накарал "да се чувства зле" по време на загубата му на полуфинала на Откритото първенство на Хале от Тейлър Фриц в събота, предаде Ройтерс. Зверев, който влезе в мача с лош скорошен резултат срещу американеца, след като загуби предишните им шест срещи, отстъпи със 7:6 (4), 4:6, 5:7 в мач, продължил два часа и 39 минути.

"Имах огромни проблеми със захарта, защото сензорът, който използвам, ми даде напълно неправилно отчитане. Той показваше много високи стойности, когато всъщност бяха ниски, така че си инжектирах много повече инсулин, отколкото трябваше", каза третият в света след мача. "По време на мача, или по-скоро през първите 45 минути, трябваше да консумирам около 350 грама захар. Чувствах се абсолютно ужасно", призна германецът.

Въпреки неуспеха Зверев каза, че Фриц заслужава победата: "Въпреки това се борих, дадох всичко от себе си и накрая трябва да се признае, че Тейлър заслужаваше победата. Той игра по-добре от мен днес".

Германецът, на когото е била поставена диагноза диабет тип 1 на четиригодишна възраст, използва технологията на Medtronic, за да регулира нивата на глюкозата си и да подпомогне управлението на диабета си на корта и извън него. "Това е първият път, когато ми се случва нещо подобно. Използвам тези сензори от 2016 или 2017 и за девет години никога не бях виждал толкова голяма грешка", каза той.

Зверев добави, че това не е проблем преди "Уимбълдън", който ще се проведе от 29 юни до 12 юли.

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Снимки: Gettyimages

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