Пороите в Берлин увредиха инфраструктурата на тенис турнира за жени, финалът е отложен

Силните поройни дъждове в Берлин в неделя увредиха част от инфраструктурата на спортния комплекс, на който се играе тенис турнирът при жените от сериите УТА 500, като организаторите отложиха финала с четири часа, предаде АФП.

"Скъпи фенове на тениса, заради екстремните метеорологични условия имаме затруднения да отводним тенис корта. Силните дъждове увредиха част от инфраструктурата на комплекса", се казва в съобщение на организаторите, появило се в социалните медии.

Комплексът е в югозападната част на германската столица, близо до езерото Хунденкелезее в квартала Груневалд.

Финалът между американката Джесика Пегула, която е под номер 4 в световната ранглиста, и чехкинята Линда Носкова (13) трябваше да започне в 13:00 часа българско време, но няма да стартира преди 17:00 часа.

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