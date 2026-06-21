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Суперзвездата donk се извини след отпадането на Spirit

  • 21 юни 2026 | 11:29
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Суперзвездата donk се извини след отпадането на Spirit

След отпадането на Team Spirit от Мейджъра в Кьолн младата суперзвезда на отбора Данил "donk" Кришковец публикува кратко съобщение в Telegram: "Извинявайте, чоукнах."

В контекста на спорта и електронните спортове терминът "чоуквам" (от англ. choke) означава да не покажеш обичайното си ниво в най-важния момент или да се пречупиш под напрежението.

Именно това имаше предвид и руският талант, който записа един от най-слабите си плейофни мачове на Мейджър турнир срещу Falcons. donk завърши серията с рейтинг 0.97, отрицателен K/D баланс и необичайно нисък ADR, което се отрази на представянето на Spirit.

След поражението звездата на руския тим пое вината върху себе си, а краткото му послание бързо предизвика реакции сред феновете на Counter-Strike.

Снимка: HLTV

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