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Легендарният Марк Хюз загуби единия от синовете си

  • 21 юни 2026 | 10:47
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Легендарният Марк Хюз загуби единия от синовете си

Легендата на уелския футбол Марк Хюз претърпя лична трагедия, след като едва на 38-годишна възраст внезапно почина синът му Алекс Хюз. Засега няма информация за причината за кончината.

Алекс Хюз беше ръководител на скаутския отдел в Моркамб, преди да се присъедини към Гримзби. Като футболист преди това то има периоди в Стокпорт Каунти и Рексъм, преди да прекрати състезателната си кариера, за да се посвети на анализ и привличане на играчи.

Алекс Хюз работи още за тимове като Блекбърн, Манчестър Сити и Фулъм – клубове, които по това време са водени от баща му, преди да оглави частна академия в Португалия.

Марк Хюз отдаде почит на сина си в изявление, разпространено чрез Асоциацията на мениджърите в лигата (LMA).

„Джил и аз сме напълно съкрушени от внезапната и неочаквана загуба на нашия обичан син Алекс. Алекс беше прекрасен син, брат на Къртис и Ксена, отдаден съпруг на Джесика и баща на двете им прекрасни деца Себастиан и Леонардо. Алекс имаше много добри приятели и колеги. Той ще ни липсва дълбоко на всички“, заяви 62-годишният Марк Хюз.

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