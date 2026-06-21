Falcons най-после ще играе финал на Мейджър, "соколите" измъкнаха труден успех срещу Spirit

Отборът на Falcons се добра до първия си финал на Мейджър турнир по CS2, след като победи тима на Spirit с 2:1 (16-14, 8-13, 16-12). Така богатата организация от Саудитска Арабия си заработи място на големия финал срещу FURIA, като двубоят за голямата награда от половин милион долара ще се играе в best-of-5 формат утре от 18:00 часа.

.@FalconsEsport defeat @Team__Spirit in an absolute banger of a match to reach the #IEM Cologne Major GRAND FINALS 🔥 pic.twitter.com/hWYzBuoAv8 — Intel® Extreme Masters (@IEM) June 20, 2026

На първата карта Anubis двата тима изиграха равностойни две полувремена, като "соколите" съумяха да надделеят в продълженията. Въпреки загубата на мапа Дмитрий "sh1ro" Соколов поведе по резултатност с 27 елиминации, като той стана и най-резултатен накрая на срещата с 67 фрага. Добрата игра на Spirit обаче даде резултат в карта № 2 - Mirage. Там те изиграха силен втори халф, в ролята на CT, спечелвайки картата.

🏆 GRAND FINALS BOUND🏆 One step closer to making history in Cologne 🦅💚



⚡️⚡️ صقورنا إلى نـهااائـي مـيـجـر كولون #FalconsAreHere - #IEM pic.twitter.com/poe2kgaPe4 — Falcons Esports (@FalconsEsport) June 20, 2026

Всичко трябваше да се реши на класиката Dust2. Руският състав поведе на полувремето, но "соколите" не се дадоха, а напротив - изравниха и съумяха да се доберат до големия финал след продължения. Младото руско дуо на Falcons Максим "kyosuke" Лукин и Иля "m0NESY" Осипов имаше голямо влияние за успеха с по 26 и 25 фрага. На върха обаче бе Никола "NiKo" Ковач, чието добро цялостно представяне компенсира за недотам високата му резултатност за 1.26 рейтинг.

Снимка: HLTV

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