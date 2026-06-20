Трикратен носител на Купа "Стенли" обяви края на кариерата си

Капитанът на Чикаго Блекхоукс Джонатан Тоус, който е печелил в кариерата си три Купи "Стенли" и има два олимпийски златни медала, обяви оттеглянето си от хокея на лед в петък, предаде Ройтерс. Канадецът направи това изказване в Уинипег. Той отсъства близо две години от НХЛ поради заболяване.

"Привилегия е да стоя тук, за да се сбогувам с играта хокей и НХЛ", каза Тоус на пресконференция. "Просто стигнах до точката, в която играта взима твърде много", добави той.

Тоус прекара 15 години в Чикаго, като беше капитан в продължение на 14 години. Той помогна на Блекхоукс да спечелят титлите за Купа “Стенли” през 2010, 2013 и 2015 г., слагайки край на 49-годишната суша в шампионата за отбора. Той също така спечели трофея Кон Смит като MVP на плейофите през 2010, след като събра 29 точки в 22 мача.

На международната сцена Тоус беше жизненоважен компонент от златната ера на Канада, печелейки два поредни златни олимпийски медала на Игрите във Ванкувър през 2010 и в Сочи през 2014 година. Той отбеляза първия гол на финала за златния медал през 2010 срещу САЩ и беше обявен за най-добър нападател на турнира, преди да отбележи първия гол и в мача за златните медали през 2014 срещу Швеция. Той също така стана световен шампион с Канада през 2007.

Първият му триумф за Купа “Стенли“ през 2010 му донесе членство в “Тройния златен клуб“, присъждан на лица, спечелили олимпийско злато, Световно първенство и Купа “Стенли“. Тоус беше най-младият играч, постигнал това - на 22-годишна възраст.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages