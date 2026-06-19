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  3. Ботев (Нови пазар) ще играе с дубъла на Фратрия

Ботев (Нови пазар) ще играе с дубъла на Фратрия

  • 19 юни 2026 | 11:51
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Ботев (Нови пазар) ще играе с дубъла на Фратрия

На 18 юли, Ботев (Нови пазар) и втория отбор на Фратрия (Варна) ще проведат приятелска среща. С договарянето й, програмата на Ботев вече е готова. В средата на месец юли, отборът ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. Седмица преди началото на първенството, тима от Нови пазар ще изиграе мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Ботев (Нови пазар) – Фратрия II (Варна)

25 юли: Ботев (Нови пазар) – Устрем (Дончево)

1 август: Ботев (Нови пазар) – Светкавица 2014 (Търговище)

8 август: Ботев (Нови пазар) – Рилци (Добрич)

15 август купа АФЛ: Ботев (Нови пазар) – жребий ще определи съперника

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