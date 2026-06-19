Бостън Брюинс изважда от употреба номера на Патрис Бержерон

Хокейният Бостън Брюинс ще почете бившия капитан на тима Патрис Бержерон, като извади от употреба неговия номер 37 през следващия сезон. Датата и часът на церемонията ще бъдат обявени по-късно, съобщиха от отбора от Националната хокейна лига (НХЛ).

40-годишният Бержерон игра за Бостън през всичките 19 сезона в кариерата си (2003-04, 2005-23), ликувайки с Купа „Стенли“ през 2011-а и печелейки шест пъти наградата „Селки“ като най-добър нападател в защитен план в НХЛ.

„Патрис беше от онези редки таланти, които всеки отбор искаше“, коментира Джереми М. Джейкъбс - собственик и управител на Брюинс.

„Той беше умел плеймейкър и безспорно най-великият дефанзивен нападател в историята на НХЛ. Но лидерството, което той демонстрира на леда и в съблекалнята, беше това, което наистина го открои и го направи легенда за Бостън Брюинс“, добави Джейкъбс.

Бержерон заслужи и „Крал Кланси Трофи“ за лидерство и хуманитарна работа за сезо 2012-13, както и наградата „Марк Месие“ за лидерство за 2020-21.

Роденият в Квебек играч заема трето място в историята на Брюинс по мачове (1294), точки (1040) и голове (427), както и четвърто по асистенции (613). Той беше избран от Бостън във втори кръг на драфта на НХЛ през 2003 година.

„Да изтеглят от употреба номера ми в Бостън Брюинс е чест, която е трудно да се опише с думи“, заяви Патрис Бержерон и продължи:

„Когато пристигнах в Бостън като 18-годишен, никога бих могъл да си представя, че един ден ще получа това признание. Винаги съм вярвал, че всеки успех, който съм постигнал, е възможен само благодарение на хората около мен. Имах късмета да играя редом с невероятни съотборници, да се уча от изключителни треньори и да бъда подкрепян от организация, която вярваше в мен от самото начало."

„Особено съм благодарен на семейството си за жертвите, които направиха, позволявайки ми да преследвам мечтата си. Тази чест принадлежи на всички тях. На феновете на Брюинс, благодаря ви, че му посрещнахте и ме накарахте да чувствам това място като мой дом. Всеки път, когато стъпвах на леда, чувствах привилегията и отговорността, които идват с този екип и винаги се опитвах да представя тази организация и общност по правилния начин. Дълбоко съм благодарен, че съм свързан с историята на Бостън Брюинс. Да знам, че номер 37 завинаги ще бъде част от тази история, е нещо, което ще ценя до края на живота си“, коментира още Бержерон.

Номерът му ще бъде 14-ият, изваден от употреба от Брюинс.

„През 20-те си години с Бостън Брюинс Патрис Бержерон беше най-добрият професионалист, демонстрирайки уникална комбинация от лидерство, почтеност, смирение и класа“, каза главният изпълнителен директор на отбора Чарли Джейкъбс.

„Патрис постоянно задаваше стандарта на леда и извън него, превръщайки се в един от най-добрите хокеисти, като същевременно демонстрира на следващото поколение какво означава да си част от Брюинс“, допълни той.

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