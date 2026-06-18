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  3. Aurora и FURIA оформиха първия полуфинал на Мейджъра в Кьолн

Aurora и FURIA оформиха първия полуфинал на Мейджъра в Кьолн

  • 18 юни 2026 | 23:40
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Aurora и FURIA оформиха първия полуфинал на Мейджъра в Кьолн

Отборите Aurora и FURIA се класираха за полуфиналите на Мейджъра в Кьолн след убедителни победи в четвъртфиналната фаза. Турският състав на Aurora надделя над BetBoom с 2:0 (13-6, 13-9) карти. Успехът е исторически за организацията, която стана първият турски отбор, достигнал топ 4 на Мейджър турнир.

В другия четвъртфинал FURIA направи обрат срещу 9z и спечели с 2:1 (8-13, 13-9, 13-6) карти. След поражение на Dust II, бразилците отвърнаха с победи на Mirage и Overpass, за да продължат напред в надпреварата.

Така Aurora и FURIA ще се срещнат в първия полуфинал на турнира от 16:45 ч., като и двата отбора ще преследват историческо класиране за големия финал в Кьолн.

Снимка: HLTV

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