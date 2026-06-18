Aurora и FURIA оформиха първия полуфинал на Мейджъра в Кьолн

Отборите Aurora и FURIA се класираха за полуфиналите на Мейджъра в Кьолн след убедителни победи в четвъртфиналната фаза. Турският състав на Aurora надделя над BetBoom с 2:0 (13-6, 13-9) карти. Успехът е исторически за организацията, която стана първият турски отбор, достигнал топ 4 на Мейджър турнир.

.@AuroraCS2_GG make history and secure themselves a spot in the semifinals of the #IEM Cologne Major 2026 after a hard fought series against @BetBoomTeam 🇹🇷



13-6 Nuke

13-9 Anubis pic.twitter.com/89bYa4WGla — Intel® Extreme Masters (@IEM) June 18, 2026

В другия четвъртфинал FURIA направи обрат срещу 9z и спечели с 2:1 (8-13, 13-9, 13-6) карти. След поражение на Dust II, бразилците отвърнаха с победи на Mirage и Overpass, за да продължат напред в надпреварата.

Така Aurora и FURIA ще се срещнат в първия полуфинал на турнира от 16:45 ч., като и двата отбора ще преследват историческо класиране за големия финал в Кьолн.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google