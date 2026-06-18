ACEND обясни отказа си от Let's Play Burgas 2026

лед като стана ясно, че ACEND няма да участва във финалите на Let's Play Burgas 2026, организацията публикува официална позиция по случая.

От клуба обясниха причините за решението си и поднесоха извинения към феновете, които са очаквали да видят отбора на живо.

От ACEND изразиха съжаление за създалата се ситуация и благодариха за подкрепата на българската Counter-Strike общност.

"Извиняваме се на феновете, които очакваха с нетърпение да ни видят на Let’s Play Burgas 2026. Искахме да играем пред родна публика, но получихме възможност да се състезаваме на международен турнир с награден фонд от $150 000, важен VRS потенциал и шанс да представим България.

Нашата цел е да станем първият български състав, който достига до Major. За да го постигнем, трябва да използваме възможностите, които ни помагат да се изправяме срещу по-силни отбори, да печелим ключови точки и да се състезваме на международно ниво.

Това не беше решение срещу българската сцена, напротив - това беше решение за бъдещето на българския CS.Не можахме да уведомим организаторите по-рано, защото поканата дойде в последния момент. Запитването пристигна късно вечерта, а официалното потвърждение беше публикувано в момента, в който разбрахме, че сме избрани да заемем едно от двете свободни места.

Въпреки това нашите ангажименти и отдаденост към местната сцена остават непроменени.Засега фокусът ни е ясен: да представим България и да покажем на какво е способен българският CS", написаха от клуба.

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