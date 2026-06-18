Организатори извадиха Acend от всички свои бъдещи турн

Gplay TV обяви официално, че Acend Club няма да участва във финалите на турнира Let's Play в Бургас и няма да бъде допускан до бъдещи събития, организирани или подкрепяни от компанията.

Според позицията на организаторите българският тим се е отказал от мястото си заради участие в друг турнир в Румъния. Проблемът обаче е дошъл от липсата на навременна комуникация, като Gplay твърди, че е научила за отсъствието на отбора едва седмица преди финалите.

Това е създало сериозни организационни затруднения за събитието, в което са вложени значителни средства и усилия.Освободеното място на Acend ще бъде заето от FREEZ, който отпадна именно от тях по време на квалификациите.

В резултат на случилото се Gplay TV взе решение да отстрани Acend от всички свои бъдещи турнири и събития, определяйки случая като сериозно нарушение на коректните отношения между организатор и участник.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google