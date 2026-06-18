Разкриха потенциалните трансферни цели на Лейкърс за лятото

Според информация на Дейв Макменамин от ESPN, в Лос Анджелис Лейкърс проучват няколко потенциални трансферни цели през лятото, докато се стремят да изградят по-силен състав около звездата си Лука Дончич. Списъкът включва млади центрове като Джейлън Дърън и Уокър Кеслър, както и крила със защитни функции като Пейтън Уотсън и Тари Ийсън.

Очаква се Лос Анджелис Лейкърс да бъде един от най-активните отбори в НБА през това лято, а нов репортаж разкрива няколко играчи, които организацията може да преследва в стремежа си да подсили състава около Лука Дончич.

Според Дейв Макменамин от ESPN, "Езерняците" вече са извършили значително проучване на редица потенциални цели на пазара на свободни агенти.

Списъкът включва млади центрове, нападатели със силни защитни умения и опитни ветерани, които биха могли да запълнят ключови роли в отбор с шампионски амбиции.

Сред имената, свързвани с Лейкърс, са четирима ограничени свободни агенти, които отговарят на важни нужди в състава.

Съобщава се, че центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дърън и центърът на Юта Джаз Уокър Кеслър са сред баскетболистите, които Лейкърс следи. И двамата центрове биха могли да осигурят присъствието под коша, което "Езерняците" търсят.

Дърън се разви като силен борец за топки и завършващ играч в подкошието, докато Кеслър е широко смятан за един от по-добрите защитници на коша в лигата. Всеки от тях би могъл да даде на Лейкърс повече физика, атлетизъм и стабилност в защита в предната линия.

Калифорнийци също така са проявили интерес към крилото на Денвър Нъгетс Пейтън Уотсън и крилото на Хюстън Рокетс Тари Ийсън.

Въпреки че Лейкърс може да са набелязали няколко интригуващи опции, привличането на ограничени свободни агенти невинаги е лесен процес.

Освен по-младите ограничени свободни агенти, в Лос Анджелис разглеждат и няколко неограничени ветерани.

Според Макменамин списъкът включва Тобайъс Харис, Норман Пауъл, Анфърни Саймънс, Мичъл Робинсън, Коби Уайт, Куентин Граймс, Дийн Уейд и Ландри Шамет.

Всеки от тези играчи би могъл да отговори на различна нужда в отбора.

Робинсън би осигурил допълнителна защита на коша и борба за топки. Пауъл носи доказани реализаторски способности и стрелба от периметъра. Саймънс и Уайт предлагат офанзивна мощ в задната линия, докато Харис осигурява ветерански опит и универсалност.

Междувременно Граймс, Уейд и Шамет биха могли да подсилят ротацията със защита, разширяване на играта в нападение и дълбочина на състава.

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Снимки: Gettyimages