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  3. Българин ще вземе участие на голям турнир по CS2

Българин ще вземе участие на голям турнир по CS2

  • 18 юни 2026 | 16:50
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Българин ще вземе участие на голям турнир по CS2

Организаторите на турнири по електронни спортове от BLAST официално представиха списъка с 32-та поканени отбора за турнира по CS2 - BLAST Bounty 2026 Season 2.

Надпреварата ще стартира с онлайн етап между 21 и 26 юли, след което осемте най-добри тима ще се класират за LAN финалите в Малта, които ще се проведат от 30 юли до 2 август.

Сред отсъстващите от състезанието правят впечатление имената на Natus Vincere, Legacy, BetBoom и B8, които няма да вземат участие в турнира.

Освен това младата българска звезда Георги "Jorko" Митев и неговият отбор FOKUS ще вземат участие в шампионата.

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