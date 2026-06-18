Българин ще вземе участие на голям турнир по CS2

Организаторите на турнири по електронни спортове от BLAST официално представиха списъка с 32-та поканени отбора за турнира по CS2 - BLAST Bounty 2026 Season 2.
Надпреварата ще стартира с онлайн етап между 21 и 26 юли, след което осемте най-добри тима ще се класират за LAN финалите в Малта, които ще се проведат от 30 юли до 2 август.
Сред отсъстващите от състезанието правят впечатление имената на Natus Vincere, Legacy, BetBoom и B8, които няма да вземат участие в турнира.
Освен това младата българска звезда Георги "Jorko" Митев и неговият отбор FOKUS ще вземат участие в шампионата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google