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  3. Георги "Jorko" Митев блесна и изведе FOKUS към следващия кръг на Stake Ranked

Георги "Jorko" Митев блесна и изведе FOKUS към следващия кръг на Stake Ranked

  • 18 юни 2026 | 13:58
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Георги "Jorko" Митев блесна и изведе FOKUS към следващия кръг на Stake Ranked

Българският талант Георги "Jorko" Митев продължава със силните си изяви, след като помогна на FOKUS да се справи без проблеми с Noir Verse в елиминационен мач от затворените квалификации за Stake Ranked. Германският тим се наложи с 2:0 (13-4, 13-7).

Jorko бе сред най-добрите играчи на сървъра.Българинът завърши серията с впечатляваща статистика от 33 убийства и рейтинг 1.34, демонстрирайки стабилна игра и на двете карти.След успеха FOKUS продължава напред в квалификациите, където ще срещне победителя от сблъсъка между WW и CYBERSHOKE.

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