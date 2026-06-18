Дан "apEX" Мадасклер apEX продължава да пише историята на Counter-Strike с феноменален рекорд

Дан "apEX" Мадасклер продължава да доказва защо е сред най-великите фигури в историята на Counter-Strike. Лидерът на Team Vitality вече е едноличен рекордьор по убийства на Мейджър турнири. Французинът е натрупал впечатляващите 3216 фрага в над 195 изиграни карти на най-голямата сцена в играта.

На второ място остава капитанът на Falcons Фин "karrigan" Андерсен с 3190 убийства, постигнати в 222 карти. Третата позиция е за легендарния Петер "dupreeh" Расмусен, който приключи професионалната си кариера с 3045 фрага от 163 карти.

Снимка: HLTV

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