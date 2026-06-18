MIBR набеляза двама снайперисти, докато чака kl1m

MIBR разглежда Лукас "nqz" Соарес и Сантино "try" Ригал като основни варианти за позицията на снайперист в състава, твърдят от HLTV. Бразилската организация все още не се е отказала от привличането и на kl1m, но първата ѝ оферта към G2 е била отхвърлена.

Въпреки това клубът запазва интереса си към руския играч, който прекара последните десет месеца под наем именно в MIBR. Сред алтернативите е nqz, който не е играл от април насам, както и аржентинецът try, чието бъдеще остава неясно заради проблеми около трансфера му в Passion UA.

Времето притиска MIBR, тъй като отборът трябва да финализира състава си преди старта на XSE Pro League на 1 юли. Междувременно организацията се опитва да запази и звездата си insani, към когото има сериозен интерес от Legacy.

Снимка: HLTV

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