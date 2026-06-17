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Джим Хилър бе назначен за старши треньор на Торонто Мейпъл Лифс

  • 17 юни 2026 | 18:18
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Джим Хилър бе назначен за старши треньор на Торонто Мейпъл Лифс

Канадецът Джим Хилър бе назначен за старши треньор на Торонто Мейпъл Лифс. 57-годишният специалист ще бъде 41-вият наставник в историята на клуба, който е един от шестте най-стари в Националната хокейна лига.

За Хилър това е завръщане в Торонто, където бе помощник на Майк Бабкок в продължение на четири сезона между 2015 и 2019 година. През последните три години той бе начело на състава на Лос Анджелис Кингс, откъдето бе уволнен на 1 март.

"Джим е опитен треньор, който знае какво се изисква, за да можеш да печелиш в НХЛ", каза генералният мениджър на тима Джон Чайка.

"Той е работил с множество успешни отбори в кариерата си, има добра връзка с хокеистите и има ясен подход. Ние вярваме, че той е правилният човек за нашия отбор, с когото да постигнем целите си", каза още Чайка.

На треньорския пост в Торонто Хилър заменя Крейг Берюби, който бе уволнен през май. "Кленовите листа" записаха само 32 победи в 82 мача през последната кампания и завършиха на дъното в Атлантическата дивизия.

След назначението на Хилър в НХЛ остават две вакантни треньорски позиции - в тима на Вегас Голдън Найтс и в този на Едмънтън Ойлърс.

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