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PARIVISION изненада с привличането на опитния HObbit

  • 17 юни 2026 | 17:34
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PARIVISION изненада с привличането на опитния HObbit

Отборът на PARIVISION привлече Абай "HObbit" Хасенов. Той ще замести Андрей "BELCHONOKK" Ясински. 32-годишният казахстанец ще направи своя дебют за отбора по време на XSE Pro League, докато от организацията все още не са разкрили колко дълго ще продължи престоят му.

Според изпълнителния директор на PARIVISION, основната причина за трансфера е нуждата от повече опит в състава.

"На този етап от развитието ни беше важно да подсилим отбора с играч, който може да помогне както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", заявиха от клуба.

Снимка: HLTV

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