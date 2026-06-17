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Рокади в академията на T1

  • 17 юни 2026 | 16:46
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Рокади в академията на T1

Академията на азиатския гранд във VALORANT - T1, е близо до финализиране на промяна в състава си, след като е постигнато устно споразумение с О "wezzy" Мин-со, твърдят от Sheep Esports.

18-годишният състезател се очаква да заеме мястото на DH, който е пред завръщане в основния отбор на T1 за предстоящия втори етап на VCT Pacific. Wezzy е активен на корейската сцена от 2024 година и играе основно на Duelist агенти като Yoru и Jett.

DH беше сред ключовите фигури на академичния състав през последната година, а преди това дори помогна на T1 да достигне до Champions 2025 след силно представяне във VCT Pacific.

Снимка: wezzy

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