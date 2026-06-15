Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
15-юни-2026 19.30 20.30 Красико Бургас - Прогрес Пловдив | Суперкупа на
България (минифутбол)
16-юни-2026 14.00 23.00 Шампионска Лига (минифутбол)
17-юни-2026 10.00 19.00 Шампионска Лига (минифутбол)
18-юни-2026 10.00 19.00 Шампионска Лига (минифутбол)
19-юни-2026 10.00 19.00 Шампионска Лига (минифутбол)
20-юни-2026 ЦСКА - Динамо (Киев) (летен лагер Австрия)
20-юни-2026 17.00 19.00 Лудогорец - Локомотив Стара Загора (Купа
България жени)
20-юни-2026 10.00 20.30 Шампионска Лига (минифутбол)
Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg
Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.