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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

  • 15 юни 2026 | 13:17
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Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

15-юни-2026     19.30   20.30   Красико Бургас - Прогрес Пловдив | Суперкупа на
България (минифутбол)
16-юни-2026     14.00   23.00   Шампионска Лига (минифутбол)
17-юни-2026     10.00   19.00   Шампионска Лига (минифутбол)
18-юни-2026     10.00   19.00   Шампионска Лига (минифутбол)
19-юни-2026     10.00   19.00   Шампионска Лига (минифутбол)
20-юни-2026                     ЦСКА - Динамо (Киев)  (летен лагер Австрия)
20-юни-2026     17.00   19.00   Лудогорец - Локомотив Стара Загора (Купа
България жени)
20-юни-2026     10.00   20.30   Шампионска Лига (минифутбол)

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