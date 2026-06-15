Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.



15-юни-2026 19.30 20.30 Красико Бургас - Прогрес Пловдив | Суперкупа на

България (минифутбол)

16-юни-2026 14.00 23.00 Шампионска Лига (минифутбол)

17-юни-2026 10.00 19.00 Шампионска Лига (минифутбол)

18-юни-2026 10.00 19.00 Шампионска Лига (минифутбол)

19-юни-2026 10.00 19.00 Шампионска Лига (минифутбол)

20-юни-2026 ЦСКА - Динамо (Киев) (летен лагер Австрия)

20-юни-2026 17.00 19.00 Лудогорец - Локомотив Стара Загора (Купа

България жени)

20-юни-2026 10.00 20.30 Шампионска Лига (минифутбол)

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