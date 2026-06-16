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Бивш играч от НХЛ почина на 47 години

  • 16 юни 2026 | 19:45
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Бивш играч от НХЛ почина на 47 години

Бившият играч от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Кайл Калдър е починал в понеделник на 47-годишна възраст, съобщава дъщеря му Мадисън Калдър в социалните мрежи.

"Никога не бих си помислила, че този ден ще дойде. Завинаги ще има празнота в сърцето ми, но завинаги там ще има място само за теб", пише в съобщението на Мадисън Калдър в профила си в Инстаграм.

От младежкия отбор на Лос Анджелис Кингс, който Калдър водеше от 2020 до 2022 година, също потвърдиха, че бившият състезател е починал след кратко боледуване.

Калдър има 608 мача от редовния сезон и плейофите като крило в Лигата между 1999 и 2009 година. Роденият в Канада бивш хокеист играе за Филаделфия, Детройт, Лос Анджелис и Анахайм по време на кариерата си в НХЛ.

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