Филаделфия и Торонто размениха по двама хокеисти

Отборите на Филаделфия Флайърс и Торонто Мейпъл Лийфс извършиха размяна на общо четирима играчи, потвърдиха и двата клуба от Националната хокейна лига.

Към Филаделфия поемат вратарят Джоузеф Уол и защитникът Симон Беноа, докато Торонто взима вратаря Самуел Ерсон и бранителя Емил Андре. Като част от сделката "кленовите листа" получават и избора на Флайърс в третия кръг на драфта това лято.

BREAKING: We have acquired goaltender Joseph Woll and defenseman Simon Benoit from Toronto in exchange for goaltender Samuel Ersson, defenseman Emil Andrae and a third-round pick in the 2026 NHL Draft. — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) June 16, 2026

Голямата фигура в сделката е 27-годишният Уол, за когото последната кампания бе най-слабата в кариерата му в НХЛ. Той допускаше 3.34 гола средно на мач и спасяваше само по 89,9 процента от изстрелите към мрежата си. Той обаче има договор за още две години от договора си, което във Филаделфия видяха като отлична възможност да бъде привлечен.

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Снимки: Gettyimages