Филаделфия и Торонто размениха по двама хокеисти

Отборите на Филаделфия Флайърс и Торонто Мейпъл Лийфс извършиха размяна на общо четирима играчи, потвърдиха и двата клуба от Националната хокейна лига.
Към Филаделфия поемат вратарят Джоузеф Уол и защитникът Симон Беноа, докато Торонто взима вратаря Самуел Ерсон и бранителя Емил Андре. Като част от сделката "кленовите листа" получават и избора на Флайърс в третия кръг на драфта това лято.
Голямата фигура в сделката е 27-годишният Уол, за когото последната кампания бе най-слабата в кариерата му в НХЛ. Той допускаше 3.34 гола средно на мач и спасяваше само по 89,9 процента от изстрелите към мрежата си. Той обаче има договор за още две години от договора си, което във Филаделфия видяха като отлична възможност да бъде привлечен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages