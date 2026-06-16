MSI 2026 е съвсем близо - ясен е форматът и първият голям сблъсък

Riot Games официално обяви формата и програмата за втория по сила международен турнир по League of Legends - Mid-Season Invitational, който тази година ще се проведе в Южна Корея. Шампионатът започва на 28 юни и ще събере 11 от най-добрите отбори в света в битка за една от най-престижните титли в League of Legends.

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The schedule for day 1 of #MSI2026! 📅 pic.twitter.com/Du929gK8ue — LoL Esports (@lolesports) June 15, 2026

Плей-ин фазата ще се проведе между 28 юни и 1 юли, като в нея участие ще вземат вторите поставени от основните региони. Сред най-интересните сблъсъци са Karmine Corp срещу Deep Cross Gaming и Team Liquid срещу T1.

The best teams around the world are calling their shot at #MSI2026:



Here's is everything you need to know about this year's showdown in Daejeon! pic.twitter.com/MoB3UvYu3s — LoL Esports (@lolesports) June 15, 2026

Основната фаза стартира на 3 юли, а големият финал е насрочен за 12 юли. Победителят от плей-ин етапа ще се присъедини към седемте отбора, които вече чакат в елиминационната фаза.

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