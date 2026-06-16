Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

Отборът на Imperial официално обяви раздялата си с треньора Рафаел "zakk" Фернандеш, който ръководеше отбора през последните три години и половина. Под негово ръководство тимът се класира на четири Мейджър турнира и достигна до топ 4 на BLAST Spring Final 2023.
През последните месеци обаче резултатите на организацията значително се влошиха, като Imperial пропусна IEM Cologne Major и се смъкна до 81-во място във VRS ранглистата.
"Това беше много важен период в кариерата ми, изпълнен с уроци, предизвикателства и специални моменти. Постоянните промени в състава направиха пътя много изтощителен, но съм благодарен на всички, които бяха част от него", сподели Фернандеш.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google