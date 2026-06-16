Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

  • 16 юни 2026 | 18:33
  • 178
  • 0
Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

Отборът на Imperial официално обяви раздялата си с треньора Рафаел "zakk" Фернандеш, който ръководеше отбора през последните три години и половина. Под негово ръководство тимът се класира на четири Мейджър турнира и достигна до топ 4 на BLAST Spring Final 2023.

През последните месеци обаче резултатите на организацията значително се влошиха, като Imperial пропусна IEM Cologne Major и се смъкна до 81-во място във VRS ранглистата.

"Това беше много важен период в кариерата ми, изпълнен с уроци, предизвикателства и специални моменти. Постоянните промени в състава направиха пътя много изтощителен, но съм благодарен на всички, които бяха част от него", сподели Фернандеш.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Азия загуби сигурното си място си в заключителните етапи на Мейджъра в Сингапур

Азия загуби сигурното си място си в заключителните етапи на Мейджъра в Сингапур

  • 16 юни 2026 | 12:49
  • 566
  • 0
Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

  • 16 юни 2026 | 00:40
  • 849
  • 0
BC.Game се раздели с португалецът krazy

BC.Game се раздели с португалецът krazy

  • 15 юни 2026 | 19:34
  • 400
  • 0
Annihilation се присъедини към The Huns

Annihilation се присъедини към The Huns

  • 15 юни 2026 | 13:54
  • 623
  • 0
PGL обяви голям турнир по CS2 в Китай

PGL обяви голям турнир по CS2 в Китай

  • 15 юни 2026 | 12:02
  • 487
  • 0
Мексикански отбор вдигна трофея по LoL на Северна Америка

Мексикански отбор вдигна трофея по LoL на Северна Америка

  • 15 юни 2026 | 11:12
  • 623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 39724
  • 125
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 20891
  • 56
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 24512
  • 11
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 16521
  • 6
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 4277
  • 5
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 8842
  • 17