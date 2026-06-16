Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

Отборът на Imperial официално обяви раздялата си с треньора Рафаел "zakk" Фернандеш, който ръководеше отбора през последните три години и половина. Под негово ръководство тимът се класира на четири Мейджър турнира и достигна до топ 4 на BLAST Spring Final 2023.

Hoje nos despedimos de uma parte importante da nossa história!



Foram mais de 3 anos de dedicação, trabalho e momentos inesquecíveis vestindo a camisa da Imperial.



Obrigado por tudo @zakkcs, seu nome estará para sempre ligado a grandes momentos da nossa trajetória.



Desejamos… pic.twitter.com/wtfvCjKnyQ — Gamdom Imperial (@imperialesports) June 15, 2026

През последните месеци обаче резултатите на организацията значително се влошиха, като Imperial пропусна IEM Cologne Major и се смъкна до 81-во място във VRS ранглистата.

"Това беше много важен период в кариерата ми, изпълнен с уроци, предизвикателства и специални моменти. Постоянните промени в състава направиха пътя много изтощителен, но съм благодарен на всички, които бяха част от него", сподели Фернандеш.

Снимка: HLTV

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