Азия загуби сигурното си място си в заключителните етапи на Мейджъра в Сингапур

Азия няма да има нито един сигурен представител в трета фаза на Мейджъра в Сингапур. Това стана ясно след победата на 9z над The MongolZ на настоящия Мейджър турнир в Кьолн.

В резултат на последните промени Европа затвърди доминацията си и ще разполага с общо 18 места на турнира, с едно повече спрямо предишното издание. Северна и Южна Америка остават с девет квоти, а Азия ще има само пет отбора в първите две фази на надпреварата.

Разпределението за турнира по CS2 в Сингапур изглежда така:



Европа – 18 места (6 в Stage 1, 6 в Stage 2, 6 в Stage 3)

Северна и Южна Америка – 9 места (6, 1, 2)

Азия – 5 места (4, 1, 0)

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