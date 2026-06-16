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Мондиал 2026: Саудитска Арабия - Уругвай
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Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

  • 16 юни 2026 | 00:40
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Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

Изключително драматичен ден беляза плейофната фаза на Мейджъра в Кьолн по CS2.

Първо The MongolZ сензационно отпадна след тежко поражение от 9z, а по-късно Natus Vincere също приключи участието си. Украинският гранд, считан за един от основните фаворити за титлата, допусна обрат срещу G2 Esports и загуби мястото си сред най-добрите осем.

След резултатите станаха ясни и четвъртфиналните двойки: Team Spirit – G2 Esports, Team Falcons – Team Vitality, Aurora – BetBoom и 9z – FURIA.

Снимка: IEM

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