Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

Изключително драматичен ден беляза плейофната фаза на Мейджъра в Кьолн по CS2.
Първо The MongolZ сензационно отпадна след тежко поражение от 9z, а по-късно Natus Vincere също приключи участието си. Украинският гранд, считан за един от основните фаворити за титлата, допусна обрат срещу G2 Esports и загуби мястото си сред най-добрите осем.
След резултатите станаха ясни и четвъртфиналните двойки: Team Spirit – G2 Esports, Team Falcons – Team Vitality, Aurora – BetBoom и 9z – FURIA.
Снимка: IEMДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google