Отборът от НХЛ Филаделфия Флайърс удължи договора на вратаря си Дан Владар

Хокейният отбор от НХЛ Филаделфия Флайърс потвърди дългосрочно удължаване на договора с вратаря си Даниел Владар, съобщиха множество издания. Сделката, която не може да стане официална до 1 юли, ще бъде за пет или шест години със средна годишна стойност между 5 и 6 милиона долара, според публикациите в медиите.

28-годишният Владар завърши с 29 победи, 14 загуби и 7 загуби като титуляр през тази година, с най-малко допуснати голове в кариерата от 2,42 и най-висок процент на спасени изстрели в кариерата. Също така имаше 4 победи и 6 загуби в плейофите с две сухи мрежи през тази година.

Роденият в Чехия играч има до момента 157 мача в кариерата си с Бостън Бруинс (2020-21), Калгари Флеймс (2021-25) и с Флайърс в момента.

Бостън избра Владар в третия кръг на драфта през 2015 г. и го продаде на Калгари през юли 2021 г. Той подписа с Филаделфия като свободен агент на 1 юли 2025 година.

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