Илия Янев взе участие като неутрален съдия на Азиатското първенство по спортна гимнастика

Поредно престижно международно признание получи българското съдийство. Илия Янев беше поканен да вземе участие като неутрален съдия на Азиатското първенство по спортна гимнастика през 2026 година, което се провежда в Китай.

"Поканата е признание за високия професионализъм и авторитета на българския специалист на международната сцена. Като неутрален съдия Янев ще има ключова роля при оценяването на състезателите в един от най-силните континентални шампионати в света", написаха от БФ Гимнастика във Фейсбук.

Надпреварата има и особено важно значение, тъй като служи като квалификация за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам (Нидерландия) през есента.

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