Борис Бонев и Берта-Никол Петрова са национални шампиони на четирибой под 14 г.

Националният шампионат на четирибой за момчета и момичета под 14 години се проведе на стадион “Христо Ботев“ в Габрово.

Шампион при момчетата стана Борис Бонев (Лудогорец Разград), който събра 333 точки. Бонев е златен медалист и на трибой в зала от тази зима.

Сребърния медал спечели Даниел Златков (Звездите Петрич) с 320 точки, а бронзът отиде при Пламен Ганев (Етър Велико Търново) с 312 точки.

При момичетата титлата извоюва Берта-Никол Петрова (Радио 999 - Ямбол), която събра 276 точки. Тя изпревари шампионката на трибой от зимата Дея Колева (Берое -Стара Загора) с 272 точки и Лилия Маринова (Атлетик - София) с 265 точки.

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