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Лора Христова сред световните звезди на специален старт в биатлона

  • 15 юни 2026 | 11:27
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Лора Христова сред световните звезди на специален старт в биатлона

Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото „Летен фестивал със световните шампиони“.

Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е и бронзовата медалистка от олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Състезанията са част от програмата на Международния съюз по биатлон (IBU) "Biathlon4All", промотираща този спорт за по-голяма популярност по планетата.

Много интересна и нестандартна ще бъде и дисциплината, в която ще се състезават участниците – нещо средно между биатлонския суперспринт и спринта в ски бягането. Започва се с квалификации, след което се преминава в надпревари с директни елиминации чак до финала, а всички изпитания са с наказателни обиколки. Лора Христова вече е потвърдила участие заедно с десетки други световни звезди в този спорт.

Летният вариант на биатлона става все по-популярен и важен за IBU. Със своята достъпност и независимост от снежните условия, тези стартове откриват нови възможности за удължаване на сезона и достъпност от повече млади хора. Сред обсъжданите иновативни предложения е дори идеята в бъдеще всеки сезон на прословутата верига за Световната купа да започва през есента именно с един кръг по летен биатлон. Засега това е само екстравагантна опция, но наред с въвежданото на стрелбата с лазерни оръжия и единен интернационален вакс екип за всички състезатели на всички стартове, тя се обсъжда от водещите специалисти като шанс за по-добро бъдеще и просперитет на този спорт.

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