Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Жените на България загубиха с една точка в контрола с Гърция

Жените на България загубиха с една точка в контрола с Гърция

  • 14 юни 2026 | 21:32
  • 517
  • 0
Жените на България загубиха с една точка в контрола с Гърция

Българският национален отбор по баскетбол за жени загуби драматично втория си мач от турнира в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха на домакините от Гърция със 78:79, като секунди преди края нашите имаха шанс да спечелят срещата.

Мача момичетата посветиха на съотборничката си  Катрин Стоичкова, която скъса коленни връзки и не успя да пътува с отбора за турнира в Гърция.

Както и във вчерашния мач с Дания, над всички в нашия отбор бе Борислава Христова, която завърши срещата с 20 точки и 7 борби. Американката с български паспорт Стефани Костович завърши срещата с "дабъл-дабъл", като достигна 17 точки и 14 борби.

Това беше и последната проверка на българския тим преди лятната почивка и предстоящите мачове през есента за Евробаскет 2027.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Купа БФБ за момчета до 14 години в София следващата седмица

Купа БФБ за момчета до 14 години в София следващата седмица

  • 14 юни 2026 | 15:28
  • 553
  • 0
Черногорска легенда сложи край на кариерата си

Черногорска легенда сложи край на кариерата си

  • 14 юни 2026 | 15:22
  • 826
  • 0
Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

  • 14 юни 2026 | 15:06
  • 2107
  • 0
Уемби: Болезнено, това е най-големият урок в живота ми

Уемби: Болезнено, това е най-големият урок в живота ми

  • 14 юни 2026 | 13:54
  • 1116
  • 0
Фенове на Никс подпалиха автобус, тийнейджър бе прострелян при празненствата след титлата

Фенове на Никс подпалиха автобус, тийнейджър бе прострелян при празненствата след титлата

  • 14 юни 2026 | 13:40
  • 1139
  • 0
Джейлън Брънсън: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк

Джейлън Брънсън: Това е всичко, за което сме си мечтали някога, затова дойдох в Ню Йорк

  • 14 юни 2026 | 12:11
  • 1227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Германия безжалостно се разправи с Кюрасао и показа колко нелеп може да е новият формат

Германия безжалостно се разправи с Кюрасао и показа колко нелеп може да е новият формат

  • 14 юни 2026 | 21:58
  • 21912
  • 92
VNL: България 0:2 Сърбия! Следете мача ТУК!

VNL: България 0:2 Сърбия! Следете мача ТУК!

  • 14 юни 2026 | 21:42
  • 47758
  • 78
Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 28737
  • 60
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:45
  • 27863
  • 14
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 23962
  • 133
Левски се похвали с над 7000 продадени абонаментни карти: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

Левски се похвали с над 7000 продадени абонаментни карти: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

  • 14 юни 2026 | 19:19
  • 6065
  • 85