Жените на България загубиха с една точка в контрола с Гърция

Българският национален отбор по баскетбол за жени загуби драматично втория си мач от турнира в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха на домакините от Гърция със 78:79, като секунди преди края нашите имаха шанс да спечелят срещата.

Мача момичетата посветиха на съотборничката си Катрин Стоичкова, която скъса коленни връзки и не успя да пътува с отбора за турнира в Гърция.

Както и във вчерашния мач с Дания, над всички в нашия отбор бе Борислава Христова, която завърши срещата с 20 точки и 7 борби. Американката с български паспорт Стефани Костович завърши срещата с "дабъл-дабъл", като достигна 17 точки и 14 борби.

Това беше и последната проверка на българския тим преди лятната почивка и предстоящите мачове през есента за Евробаскет 2027.

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