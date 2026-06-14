Българската приказка в Кьолн приключи - Алекс "Rainwaker" Петров се сбогува с Мейджъра след героична битка

Родната звезда в Counter-Strike - Алекс "Rainwaker" Петров, приключи славно участието си на най-големия форум по заглавието - Мейджър турнирът, който тази пролет се проведе в Кьолн. Неговият отбор Monte се справи изключително впечатляващо с множеството предизвикателства, но отпадна днес.

This marks the end of our journey at the Major. Thank you for your support! ❤️ pic.twitter.com/AiEy4T8MLg — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) June 14, 2026

Украинската организация, част от която е Петров, не успя да се справи с тима на The MongolZ, който сътвори пълен обрат и при краен резултат от 2:1 (9-13, 13-7,13-11) елиминира българина и съотборниците му. Това бе тяхната загуба № 3 в третия етап на турнира.

BYMAS SAVES OUR LIVES 🔥 pic.twitter.com/VtaLiMg8j0 — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) June 14, 2026

Две победи деляха родния състезател от плейофите. Цел, която бе съвсем осъществима, предвид представянето на тима в двубоите от фаза № 2 и № 3. По време на похода си в турнира Monte съумя да победи тимове от ранга на BIG, Legacy, paiN и PARIVISION. Днес обаче българската приказка в Кьолн приключи

Така Петров и компания бяха елиминирани и завършиха на 12/14-то място, като получиха 20,000 долара от наградния фонд.

Снимка: HLTV

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