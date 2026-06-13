12 години по-късно: дългогодишен фен на Григор Димитров отново се снима с него

Преди началото на зрелищния демонстративен мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас в "Арена София", дългогодишен фен на родната тенис звезда си пожела отново да се снима с един от големите спортисти на България. И го направи.

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Срещата в Гранд хотел "Милениум" имаше и своята предистория. 17-годишният Берат Ахмедов пропътува разстоянието от Варна до София, окрилен от желанието и късмета да се докосне отново до хасковлията - след повече от десетилетие.

Оказа се, че преди 12 години, малкият Берат, едва 5-годишен тогава, се е снимал с Григор Димитров в Община Варна по време на церемонията, при която тенисистът бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Варна". По това време Гришо бе част от варненския тенис клуб "Черно море Елит".

Уникалната среща предизвика много трепети и вълнения за цял живот.

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